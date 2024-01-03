Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия — Токаев

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В интервью Egemen Qazaqstan глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил, справляется ли правительство с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны.
– На мой взгляд, Правительство с большим трудом справляется с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны. В экстренном порядке приходится заниматься ликвидацией аварий, поддерживать подачу тепла, энергии и воды в населенных пунктах по всему Казахстану. Почему сложилась такая ситуация?
– Плачевное состояние ТЭЦ и ЖКХ – результат многолетнего бездействия. Все понимают, что текущие проблемы в этой отрасли возникли не за один день, а накапливались годами. Износ теплоцентралей и другого оборудования в регионах достигает 80 процентов. При этом инвестиции в коммунальное хозяйство все эти годы не соответствовали потребностям.
Отрицательно влияют на ситуацию и некоторые информационные «сетевики», намеренно нагнетающие штатные ситуации на объектах электроэнергетики, называя положение с теплообеспечением «трагедией».
Глубокая модернизация инженерной инфраструктуры по всей стране – это очень масштабная и сложная задача, но она постепенно решается.
В весенне-летний период Правительство и акимы приняли меры для обеспечения качественной подготовки к отопительному сезону. Проведена работа на проблемных объектах, состояние которых было критическим.
Сейчас задача-минимум – не допустить серьезных аварий и остановки теплоснабжения в домах. Задача-максимум – ввести новые мощности, планомерно обновить сети, модернизировать всю коммунальную сферу.
В сложившихся условиях теплосети худо-бедно выдерживают нагрузки, но без дальнейших решительных мер Правительства и акимов не обойтись.