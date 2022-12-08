«Плакала и мешала спать»: мать избила 4-месячную дочь

29-летняя женщина оказалась в колонии в 2020 году после умышленного причинения тяжкого вреда здоровью своей дочери, передает nur.kz

«Это произошло 20 апреля 2020 года. Я была в квартире, где мы жили вместе с гражданским мужем. Примерно в 10 часов утра пришла соседка. Она принесла с собой пиво. Мы выпили, она ушла.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, я хотела спать, но моя малолетняя дочь плакала, так как хотела есть. Я вставала, накормила ее, однако ребенок не успокаивался и не давал мне спать, из-за чего я нанесла дочери два удара ладонями по лицу. Она еще больше стала кричать, поэтому я дважды ударила ее кулаком в область головы и лица.

После чего она притихла, я уснула. Проснулась вечером и увидела, что у нее на лице гематомы», — вспоминает павлодарка.

На состояние ребенка обратил внимание и сожитель женщины. В итоге соседка забрала малышку к себе, а на место вызвали полицию. Девочка попала в региональный центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а в отношении матери открыли уголовное дело.

«Женщина сейчас отбывает наказание в учреждении минимальной безопасности. Она трудоустроена. С ней на постоянной основе беседует психолог. Это важно. После освобождения она хочет устроиться на работу и жить с детьми», — отметил заместитель начальника учреждения № 47 Жарас Бекенов.

Павлодарка получила 6 лет лишения свободы, а в 2021 году ее лишили родительских прав. Сейчас пострадавшей девочке почти 3 года, еще у женщины есть 7-летняя дочь.