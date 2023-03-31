Плакала и продавала лук по 80 тенге: в Казнете ищут бабушку из Костаная

Трогательное видео о бабушке, которая продавала в холод несколько пучков зеленого лука, завирусилось в Казнете.

Жители Костаная и пользователи Сети ищут пожилую женщину, чтобы оказать ей финансовую поддержку, подробнее рассказывает Tengri Life.

Видеоролик о беседе с пожилой женщиной на своей странице в TikTok опубликовала 28-летняя арт-директор жительница Костаная Жанна Тынымбаева.

«Почем? — уточняет девушка у уличной продавщицы лука.

«80 тенге», — отвечает бабушка.

«А если я все куплю?», — продолжает разговор Жанна.

«240 тенге за все», — говорит бабушка.

Девушка выкупила весь товар у заплакавшей пенсионерки, но не за 240 тенге, а за 10 тысяч.

Под постом уже более тысячи комментариев. Многие пользователи соцсети просят помочь с поисками бабушки, чтобы ей помочь.

«Скажите, где она, в каком городе, хочу все купить», «В каком это городе?», «Где такие бабушки сидят?», «Ком в горло подкатил», «Добрые люди есть», — пишут пользователи соцсети под видео.

Корреспондент редакции связалась с автором видео, Жанной Тынымбаевой. Ролик был снят 19 марта на одной из улиц Костаная.

«Мы открывали аптеку. Ждали с братом гостей, выходили на улицу и увидели бабушку, она там часто стоит продает. Брат ей всегда помогает, но не снимает. А я хочу популяризировать добрые дела и если есть кому запечатлеть, то выкладываю. Бабушка не просто стояла просила помощь, а продавала за копейки, чтобы хоть что-то заработать.», — делится своими эмоциями девушка.

По словам Жанны, она не уточнила адрес или контакты бабушки и пока ее вновь не встречала, но если увидит пожилую вновь, то обязательно запишет все данные.

«Многие писали, что она там часто что-то продает. Ее реакция бесценна. Конечно, в следующий раз я помогу ей снова. Есть уже люди, которые пишут, что также хотели бы ей помочь. Это прекрасно. Это и было целью, чтоб люди понимали — в жизни есть кому помогать и как это важно. «, — добавляет она

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