«Плакать или смеяться?» Пенсионерке назначили госвыплату в размере 33 тенге

В Актобе пенсионерке пришло сообщение от единого контакт-центра электронного правительства 1414, что ей положена выплата. Несколько дней пожилую женщину направляли к разным специалистам, на дорогу она потратила около 1000 тенге, чтобы получить единовременную государственную выплату по ЕНПФ с учетом инфляции — 33 тенге 19 тиын, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон».

«Когда первый раз мне пришло сообщение с номера 1414, что я должна прийти в ЦОН и получить выплату, я подумала, что это фейк. В итоге мне пришло пять подобных сообщений, а после мне еще и звонили сами сотрудники ЦОНа и просили прийти», — вспоминает Нелли.

«В итоге я поехала в ЦОН на улице Тургенева, там мне сказали съездить в банк, взять номер счета, я так и сделала. Приехала обратно, но ни один сотрудник не мог мне разъяснить, что делать дальше, сказали приехать на следующий день. Я приехала, меня стали отправлять от одного окошка к другому. В итоге послали на второй этаж, в кабинет № 9. Я заполнила заявление, и тут мне говорят, что моя выплата составляет 33 тенге. Я не знала, мне плакать или смеяться. За два дня на проезд я потратила больше 1000 тенге. Что это за издевательство? К тому же эти несчастные 33 тенге я смогу обналичить только в июле», — рассказала пенсионерка.

В ЦОНе журналистам ответили, что подобные выплаты осуществляются по линии ЕНПФ и действительно пенсионерке назначили 33,19 тенге, но из-за чего такая сумма появилась, ответить не смогли.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.