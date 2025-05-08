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План мероприятий 9 мая в Костанае

— Сегодня, 17:49
Изображение для новости: План мероприятий 9 мая в Костанае

Фото alau.kz/Н.Луговской

План мероприятий предоставлен пресс-службой акимата Костаная.

Изображение 1 для План мероприятий 9 мая в Костанае



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