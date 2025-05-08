План мероприятий предоставлен пресс-службой акимата Костаная.

Уже завтра в Костанае состоятся торжественные мероприятия в честь 9 мая. В этом году мы...

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