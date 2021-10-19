План по вакцинации населения Казахстана пересмотрен — Цой

Министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о пересмотре плана по вакцинации населения Казахстана, передает Tengrinews.kz.
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«Продолжается вакцинация населения против коронавируса. Пересмотрен план вакцинации и на сегодня составляет порядка 11,4 миллиона человек. Первым компонентом привито более 8 миллионов человек, охват подлежащего населения составил 70,7 процента, или 42,7 процента от численности населения, вторым компонентом привито более 7,1 миллиона человек с охватом в 63 процента подлежащего населения, или 38 процентов от численности населения», — сказал Цой на заседании правительства.
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COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области