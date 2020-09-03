Планирует ли правительство введение локдауна осенью

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов опроверг слухи о введении в Казахстане повторного карантина, передает zakon.kz.

Во время брифинга правительства журналисты спросили у Тугжанова о введении нового карантина.

Ходят слухи, что с 17 сентября введут повторный карантин. Также говорится, что в октябре ежедневно будут выявлять по 5 тысяч зараженных. Если это ложная информация, как вы будете это контролировать? — спросили представители СМИ.

Ералы Тугжанов ответил, что сейчас в повестке нет вопроса о введении повторного карантина.

Такой информации у нас нет. На сегодня уровень прироста заболеваемости составляет 0,1%. Это результат принятых мер. Количество занятых койко-мест сократилось на 17%. Можно сказать, что сейчас неплохая ситуация. Сейчас не стоит вопрос о введении нового карантина в Казахстане.

Он добавил, что сегодня пройдет заседание межведомственной комиссии, на котором обсудят пакет новых мер по ослаблению карантина.

Мы принимаем меры по смягчению ограничительных мер. Всегда есть люди, которые распространяют недостоверную информацию. Я бы хотел попросить сограждан верить официальной информации, — сказал заместитель премьера.

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