C 27 ноября на «Кайрак» планируется запуск проекта по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat на автомобильных пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского филиала КГД.
Перевозчиками, планирующим выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения CarGoRuqsat. Необходимо зарегистрироваться и войти в приложение CarGoRuqsat, выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.
После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы. Сервис реализован на базе цифровой платформы Qoldau.kz.
«Задача системы электронной очереди CarGoRuqsat состоит в представлении перевозчиками возможности предварительного бронирования очереди и автоматизации проверки необходимых документов в информационных системах. Стоит, отметить что на текущий момент электронная очередь функционирует на АПП «Аят», «Желкуар», «Убаган», «Акбалшык», «Кондыбай», — говорится в сообщении.