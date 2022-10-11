Планку повысили: что происходит с курсом доллара в Казахстане

Что происходит с курсом доллара в Казахстане

По итогам вечерних торгов 11 октября средневзвешенный курс доллара составил 475,23 тенге, повысившись на 1,70 тенге, передает Almaty.tv со ссылкой на данные Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Официальный курс доллара Национального банка на 11 октября составляет 473,38 тенге.

По данным Kurs.kz, на текущий момент курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 477 тенге, продажи — 481 тенге.

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