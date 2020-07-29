Плановую медпомощь намерены возобновить в Казахстане

С 1 августа в Казахстане намерены возобновить оказание плановой медицинской помощи. В начале планируется восстановить госпитализацию в специализированных клиниках республиканского уровня. Затем к этому будут подключать и остальные стационары, которые не задействованы в борьбе с COVID-19. Такую информацию озвучил председатель правления фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает alau.kz

В фонде социального медицинского страхования решили помочь казахстанцам, которые столкнулись с заболеваниями пневмонии и коронавируса. Из-за того, что людям приходилось нести собственные расходы на диагностику и лечение, фонд принял решение оплатить реабилитацию пациентов.

«Совместно с министерством здравоохранения фонд разрабатывает алгоритм ведения пациентов после болезни. Мы рассматриваем разные виды помощи на всех уровнях, начиная с уровня поликлиники до реабилитационных центров и санитарно-курортных организаций в зависимости от тяжести последствий»,- сообщил Болат Токежанов, председатель правления фонда социального медицинского страхования.

Пока детали этого плана прорабатывают, представители фонда сталкиваются с другими вопросами от населения. Например, будут ли возмещать людям деньги, которые они потратили на покупку лекарств от пневмонии. Потому как эти средства должны были предоставлять больницы, но на деле, по отзывам людей, такого часто не происходило.

«Мы эти факты мониторим. К нам обращаются также граждане с жалобами. Как вы знаете, одной из функций фонда является защита прав пациента, и мы в роли омбудсмена обязательно будем разбираться с такими фактами, когда медицинские организации понуждают наших граждан приобретать данные лекарственные средства, которые входят в клинический протокол и должны быть оплачены фондом медицинского страхования»,- сказал Азамат Умертаев, управляющий директор фонда социального медицинского страхования.

Средства, которые должны быть предоставлены пациентам бесплатно, входят в клинический протокол лечения инфекции. К примеру, уже сейчас в этом перечне есть антибиотики. Но имеющийся на сегодня список планируют расширять.

«Физ.растворы уже сегодня оплачиваются в рамках тарифа за койко-день. Они входят в структуру расходов. То есть мы говорим, что по факту дополнительно будут оплачиваться. 15 июля принят этот протокол. Дополнительно будут оплачиваться дорогостоящие коагулянты, дорогостоящие лекарственные средства и за ними пациентам не надо будет самостоятельно приобретать. Это будет оплачиваться фондом медицинского страхования медицинским организациям»,- сообщил Азамат Умертаев.

Оплату фонд производит из расчета нахождения пациента в стационаре. Сейчас стоимость одного дня решено увеличить. Таким образом, к открытию стационаров хотят привлечь частные клиники, которым будут платить за каждого пациента. Но на эти деньги больного необходимо обеспечить всеми необходимыми препаратами.

«Возмещение со стороны фонда за каждый койко-день в провизорном стационаре составит более 22 тысяч тенге. За пребывание в круглосуточных стационарах – более 32 тысяч тенге. За лечение больного в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии около 70 тысяч тенге за 1 койко-день»,- сказал Болат Токежанов.

Несмотря на снижение ежедневного прироста заболевших, в стране прогнозируют увеличение числа инфицированных этой осенью. Такой прогноз озвучили представители фонда. В связи с этим ими решается вопрос о выделении дополнительных 110 миллиардов тенге. Они пойдут на лечение и диагностику пациентов в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

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