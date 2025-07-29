Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений в селе Береговое.
В результате оперативных мероприятий на приусадебном участке подозреваемого были обнаружены 13 кустов растений с характерным запахом, предположительно — каннабиса. Как установили полицейские, мужчина приобрёл семена через интернет и самостоятельно выращивал их в своём огороде.
При осмотре жилища также были изъяты электронные весы и вещество растительного происхождения, внешне схожее с марихуаной. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие каннабиноидов в организме задержанного.
По словам мужчины, он выращивал и хранил наркотики исключительно для личного потребления. В настоящее время по факту проводится досудебное расследование и назначена соответствующая экспертиза (повторная), для установления факта (являются ли изъятые вещества растительного происхождения со специфическим запахом наркотическим средством, психотропным веществом их аналогом или прекурсором, а также их вес).
За подобное нарушение законодательства ему может грозить до двух лет лишения свободы. Полиция напоминает: выращивание и хранение наркотических веществ, даже в малых количествах и для личного употребления, является уголовно наказуемым преступлением.
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