Ежегодно в департамент торговли и защите прав потребителей по Костанайской области обращается больше 1000 человек. Все они так или иначе недовольны оказанной им услугой.

Однако, в департаменте отмечают, что это работает и в обратную сторону. Например, последние годы замечена тенденция, что потребители покупают вещи, чтобы попользоваться ими один раз.



«После праздников поступает много обращений касательно возврата/обмена платьев да, вот, и зачастую к нам обращаются не только потребители, но и продавцы. Они консультируются и говорят — как нам быть в данном случае? Возможно была вещь использована для фотосессий либо где-то на корпоратив ее надевали. Как нам быть в данном случае? Мы рекомендуем продавцам проводить экспертизу данного товара», — говорит заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Костанайской области Асем Нургали.

На территории региона есть аккредитованная организация, которая проводит торгово-промышленную экспертизу. Именно там могут точно определить, каким образом эксплуатировался товар и подлежит ли он возврату. Кстати, такой случай уже был. И решение вынесено в пользу потребителя, так как выяснилось, что обувь была не ношенной, поэтому покупателю деньги вернули. Но, если бы было наоборот, то за экспертизу пришлось бы заплатить потребителю. Цена за эту услугу стартует от 18 тысяч тенге.

«В основном потребители обращаются по таким сферам, как электронная торговля, розничная торговля и бытовые услуги. Маркетплейсы, такие как «Вайлдберриз», «Озон», по ним в основном обращаются по возврату/обмену товара, так как в основном продавцы, которые на этой платформе реализуют свои товары, они находятся за пределами Республики Казахстан. И в этом плане мы им помогаем отрабатываем их заявки, все решается в досудебном порядке», — говорит Асем Нургали.

Что касается таких же зарубежных маркетплейсов, к примеру «Pinduoduo» и сайта «Temu», то по ним жалоб не поступало, говорят в департаменте.

Также Асем Нургали отметила, что бывают и коллективные обращения. Такими они тоже занимаются. Если набирается больше 10 человек по одному и тому же вопросу, то департамент может инициировать иск в суд и защищать права уже от имени этих потребителей. В 2024 году такой случай был. Жители дома были недовольны домофонной установкой.

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