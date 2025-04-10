Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, о том, что имеют место случаи, когда отдельные предприниматели отказываются принимать безналичные платежи, требуя оплаты наличными деньгами за реализованный товар или оказанные услуги.

Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным, поскольку нормами Закона Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR платежом или наличными деньгами (статья 25).

За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении — штраф в размере 157 280 тенге — 40 МРП.

О фактах отказа приема безналичных платежей необходимо обращаться в органы государственных доходов (Вы можете подать обращение с обязательным приложением подтверждающих документов посредством eOtinish, либо нарочно).

При продаже товаров или оказания услуг предприниматели также обязаны выдавать фискальный чек покупателю. В случае отказа в предоставлении фискального чека предусмотрена административная ответственность.