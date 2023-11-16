Платежи по ОСМС. Что придумали в Минздраве РК?

В Казахстане разработаны меры по вовлечению экономически активного населения в систему социального медицинского страхования. Об этом сообщает Минздрав РК.

По результатам проведенного анализа информационных баз данных, выявлен низкий уровень численности казахстанцев, которые фактически осуществляют взносы и отчисления в ОСМС. Так, реальных плательщиков насчитывается около 5 миллионов, или не более 25% казахстанцев. В отдельных областях страны показатель не достигает и одной пятой части от местного населения.

Напомним, что 11,7 миллиона граждан 15 льготных категорий получают медицинскую помощь по ОСМС за счет государства.

Чтобы объективно отслеживать ситуацию с охватом социального медицинского страхования и принимать своевременные и эффективные меры по его увеличению, при Министерстве здравоохранения создали межведомственный проектный офис. В него вошли представители МЗ РК, МТСЗН РК, КГД МФ РК, ФСМС и ГФСС, которые будут координировать работу региональных штабов.

Работа по вовлечению казахстанцев в систему ОСМС будет вестись по трем основным направлениям.

Первое – это работа в отношении граждан из числа неудовлетворительного, кризисного и экстренного уровня благополучия. На сегодня, по данным Цифровой карты семьи, казахстанцев, соответствующих данным уровням благополучия, 2,2 миллиона. Штабам при местных исполнительных органах предстоит выявить среди них экономически активных и нетрудоспособных людей с целью обеспечить мерами занятости первых и включить в список льготных категорий вторых. Кроме того, будет проработан вопрос механизма оплаты МИО взносов на ОСМС за лиц неблагополучных категорий.

Вторым направлением стало вовлечение неформально занятого населения через взаимодействие МИО с органами государственных доходов. Их совместная работа будет усилена в части выявления фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации.

Третье направление – активизация работы органов госдоходов с работодателями, несвоевременно производящими платежи по ОСМС. Здесь речь идет об организациях-должниках в системе социального медстрахования.

Таким образом, основная практическая работа будет вестись на городском и районном уровнях.

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