Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил, как планируется делать перерасчет казахстанцам, которые платили по завышенным тарифам за электроэнергию, передает Zakon.kz.
Отвечая на вопрос журналистов о проверке Высшей аудиторской палаты, выявившей системные проблемы и завышенные тарифы, он отметил, что ситуация неоднозначна.
«Основная часть касается тарифообразования, которое регулирует Комитет по естественным монополиям. Проверка после ВАП продолжается. Я думаю, она никуда не денется. Эти суммы либо будут возвращены путем снижения тарифов, либо реинвестированы, чтобы не повышать тариф в дальнейшем. Эти средства будут учтены при следующих рассмотрениях тарифов», – продолжил Сунгат Есимханов.
Он сообщил, что в рамках проверки ВАП соответствующие представления поступили в министерство только недавно.
«Там есть определенные поручения по изменению правил и т.д. Мы будем отвечать в установленные сроки и думаем, что наши коллеги из ВАП уже сами озвучат итоги», – сказал вице-министр
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