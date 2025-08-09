Государство готовится ввести обязательное страхование жилья в сейсмоопасных, паводко- и пожароопасных регионах Казахстана. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев рассказал, кто будет заниматься оформлением страховых полисов, куда будут поступать деньги и на что они пойдут в случае чрезвычайной ситуации, пишет digitalbusiness.kz

Как оказалось, для этих целей создадут специальную государственную страховую компанию под управлением финрегулятора.

— Будет создана государственная страховая компания под эгидой нашего финрегулятора — Агентства по финансовому надзору. У агентства есть подотчётная организация, и под ней будет дочернее предприятие, которое будет страховать эти риски. Это нужно для того, чтобы мы могли аккумулировать средства, поступающие от владельцев жилья, и перестраховывать также эти риски, — говорит Бозумбаев.

Ставки еще не утвердили, но они будут разными

Заместитель премьер-министра подчеркивает, что о предполагаемых ставках пока рано говорить, потому что еще предстоит оценить стоимость недвижимости.

— Нельзя уравнивать домик в каком-нибудь дальнем ауле по страховым ставкам с виллой или коттеджем в Алматы или Астане. Поэтому, безусловно, ставки будут разными, — говорит заместитель премьера.

Обещают без большой финансовой нагрузки

Бозумбаев заверил, что обязательная страховка не станет сильной нагрузкой, например, для представителей среднего класса или низкооплачиваемых граждан, но это позволит создать накопительный эффект перестрахования.

— И в час «Ч» — в случае разрушительного землетрясения, катастрофических паводков, как это было в прошлом году, или пожаров — конечно, мы готовимся и прикладываем все усилия по линии различных ведомств: закупаем оборудование, усиливаем сейсмозащиту, ужесточаем нормы и так далее. Но климат сейчас очень сильно влияет на Казахстан, и эти изменения могут привести к стихийным бедствиям. Я назвал только три из них.

Будет финансовый рычаг

По словам Бозумбаева, один из крупных международных банков развития зарезервирует для себя какую-то сумму — 100 миллионов или 200 миллиардов тенге, которую можно будет использовать в случае катастрофы:

— Еще один инструмент — это когда Казахстан через один из крупных международных банков развития (всемирный, азиатский — неважно, выберем на основе тендера) создаст финансовый рычаг. То есть зарезервирует для себя какую-то сумму — 100 миллионов, 200 миллиардов тенге, которую можно будет использовать в «час икс». Потому что людям, которые остались без крыши над головой, без жилья, нужно будет немедленно обеспечить жилье, питание, одежду, эвакуацию. Безусловно, у государства есть чрезвычайный резерв, но нужно рассчитывать на масштаб, — пояснил Бозумбаев.

Платить будут почти все

Бозумбаев подчеркивает, что страхование недвижимости внедрят там, где есть риски:

— Да, страховка будет обязательной для жителей регионов, которые попадают под три типа стихийных бедствий: землетрясения в сейсмоопасных регионах (это юг и восток страны), паводки (около 5–6 регионов), а также лесные и степные пожары. То есть почти вся страна, возможно, за исключением одного-двух регионов, — заключил Бозумбаев.

