Ограничение приказом денежного довольствия военнослужащим не соответствует Конституции. Об этом 25 января 2025 года заявили в Конституционном суде Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Конституционный суд рассмотрел обращение гражданки о проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан:

подпункта 3) пункта 5 статьи 21 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих»;

пункта 64 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, утвержденных указом президента РК от 25 мая 2006 года №124;

части второй пункта 26 и пункта 30 Правил выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим Вооруженных сил Республики Казахстан, утвержденных приказом министра обороны РК от 2 июня 2017 года №255.

Основание для проверки

«В связи с наступлением предельного возраста состояния на воинской службе заявительница дважды обращалась к руководству с рапортами об увольнении по выслуге лет на основании закона о воинской службе».

Конституционный суд РК

Однако в связи с расследованием в отношении нее уголовного дела она была зачислена в распоряжение командира части до окончания расследования, а позднее уволена по отрицательным мотивам. В период нахождения в распоряжении командира части она не вправе была заниматься иной оплачиваемой деятельностью, и на основании правил, утвержденных приказом, ей не выплачивалось денежное довольствие.

По мнению заявительницы, указанные нормы ущемляют ее конституционные права на получение пенсионных выплат за выслугу лет и денежного довольствия (заработной платы) в период нахождения в распоряжении командира части.

Выводы Конституционного суда

Изучив все материалы и законодательство, Конституционный суд указал, что закон предусматривает продление срока воинской службы военнослужащему, достигшему предельного возраста, только по рапорту военнослужащего либо в периоды мобилизации, военного положения или в военное время. Иные основания законом не предусмотрены.

По результатам проверки Конституционный суд в целях уточнения правового смысла норме закона дал ее нормативно-правовое истолкование в соответствии с Конституцией.

«Относительно ограничения выплаты денежного довольствия военнослужащим в периоды прохождения ими воинской службы не на воинских должностях Конституционный суд постановил, что установление такого ограничения на уровне приказа Министерства обороны не соответствует Конституции, закрепляющей право на вознаграждение за труд, гарантии минимального размера заработной платы, пенсии, социального обеспечения по законным основаниям и ограничения прав только законами».

Конституционный суд РК

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