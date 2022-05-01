Платить кредит или нет? Что делать клиентам «дочек» российских банков

Что делать заёмщикам банков, попавших в санкционный список США? Нужно ли продолжать платить по кредитам, снимать ли деньги с депозитов? Об этом рассказали специалисты Fingramota.kz.

№1. Как быть заёмщикам, у которых есть кредит в таких банках? Нужно и дальше исправно платить по кредиту. Не стоит пропускать плановую дату платежа, потому что, несмотря на санкции, кредитные обязательства никто не отменял, передает informburo.kz Рассмотрим на примере «Сбербанка Казахстан». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в свой список SDN (Specially Designated Nationals) материнский банк и его «дочки», продлив срок завершения сделок со Сбербанком до 12 июля 2022 года. 13 апреля Halyk Bank выкупил у «Сбербанка Казахстан»: портфели беззалоговых кредитов;

кредиты под залог недвижимости;

кредиты на приобретение жилья. Для клиентов ничего не меняется: условия останутся неизменными, как и дата ежемесячного платежа. На кредитную историю заёмщика смена кредиторов также никак не влияет. «Передача кредитного портфеля другим банкам вовсе не означает ликвидацию вашего кредита. Таким образом, заёмщики «Сбербанка Казахстан», чьи кредиты перешли в «Народный банк», могут выплачивать свою задолженность через каналы Halyk Bank – с помощью банкоматов, в отделениях или посредством мобильного, или онлайн-банкинга. Главное, сохраняйте все квитанции об оплате: в печатном или электронном виде», – советуют специалисты.

№2. Чем грозит неуплата кредита? Если приостановить выплаты по кредитам, то у вас возникнет просрочка и будет начисляться пеня. Вот неполный список последствий: Информацию о невыполнении обязательств кредитор будет обязан направить в кредитные бюро. И эта информация будет отражена в вашей кредитной истории.

Кредитор может выставить платёжное требование (если эта мера оговорена в договоре) и без дополнительного согласия должника определённая сумма будет списана с банковского счёта. К примеру, это может быть зарплата. Но при этом сумма денег, сохраняемая на текущем счёте, должна составлять не менее размера прожиточного минимума (36 018 тенге на момент публикации материала).

Кредитор может передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству.

Если кредит был залоговым, то через суд или в досудебном порядке залоговое имущество должника может быть реализовано.

Должник не сможет покинуть страну. Он может попасть в список граждан, которым ограничен выезд за рубеж по постановлению судебного исполнителя. Неисполнение обязательств по кредиту может серьёзно подвести созаёмщика, поручителя и гаранта, поскольку они так же, как и заёмщик, несут ответственность. И неважно, в какой ситуации находится банк, введены ли в отношении него какие-либо санкции или его лишили лицензии.

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№3. Как быть вкладчикам? Вкладчики того же «Сбербанка Казахстан», как и других «дочек» российских банков, могут быть спокойны: их депозиты в тенге и иностранной валюте, а также деньги на платёжных карточках и банковских счетах находятся под гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). Право на возмещение из средств КФГД имеют физические лица и индивидуальные предприниматели. Под защиту системы гарантирования депозитов подпадают: банковские вклады;

деньги на всех текущих счетах физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включая платёжные карточки в пределах максимально гарантированной суммы;

проценты по депозитам, причём как начисленные, так и уже капитализированные, но в пределах максимальной суммы гарантии. Не попадают под гарантию средства, которые хранятся на металлических счетах физических лиц, деньги и ценности, размещённые в банковских ячейках, депозитные сертификаты.

№4. Каковы максимальные суммы гарантий? Максимальная сумма гарантии составляет: 20 млн тенге по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте;

10 млн тенге по карточкам, счетам и другим депозитам в национальной валюте;

5 млн тенге по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте (в эквиваленте по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка-участника лицензии). Гарантия распространяется не на каждого отдельного человека, а на каждый банк, в котором хранятся его деньги. То есть если в одном банке у вас открыто несколько депозитов, остались деньги на банковских/текущих счетах, депозит в иностранной валюте, то при ликвидации банка все вклады суммируются (вместе с вознаграждением по всем депозитам), и будет выплачена совокупная сумма гарантийного возмещения – не более 20 млн тенге с учётом пределов по каждому виду депозита. К примеру, у вкладчика имеется сберегательный депозит в размере 10 млн тенге, остались деньги на текущих счетах в размере 500 тысяч тенге, а также за ним числится непогашенный кредит в размере 2,5 млн тенге. В таком случае в первую очередь погашается задолженность, а лишь затем формируется сумма гарантийного возмещения путём взаимозачета. Так, сумма возмещения будет равна 8 млн тенге.

№5. Как и где узнавать ситуацию по этим банкам? Доверяйте только официальным источникам. Надёжнее всего проверять информацию на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, на едином медиапортале по повышению финансовой грамотности www.fingramota.kz

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