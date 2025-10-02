В Казахстане предлагают пересмотреть механизм выплаты госпремий по системе жилстройсбережений, передает LS.

Председатель совета АФК Елена Бахмутова считает, что механизм выплаты госпремий по системе жилстройсбережений нуждается в пересмотре.

«Я поддерживаю мнение, что платить премию от государства всем категориям населения достаточно расточительно. Уже давно идут дискуссии о том, что, может быть, надо несколько сузить адресно премии от государства в пределах возможности, которую государство имеет», – считает Е. Бахмутова.

При этом она выразила мнение, что в случае подключения всех коммерческих банков к системе жилстройсбережений вкладчики должны получить равные условия.

«Я полагаю, вкладчик не должен страдать от того, какой именно банк он выбрал. То есть деньги должны идти за вкладчиком. Если он выбрал вклад в коммерческом банке, то и, соответственно, премия, которую он имеет право получить от государства, должна идти за ним следом. Не должно быть каких-то разных условий для специализированного банка, каковым сейчас является «Отбасы банк», и для продукта, который будет реализован другим банком», – пояснила она.

По данным АФК, 80% всех сделок купли-продажи жилья в Казахстане совершаются через ипотеку. При этом на рынке превалируют займы, выданные Отбасы банком, а ставки по ипотечному рынку всегда остаются ниже базовой ставки.

По мнению Е. Бахмутовой, допуск частных банков к системе жилстройбережений не навредит рынку.

«У нас молодое население, рынок жилья активно развивается, поэтому, естественно, будет спрос на ипотеку. Я думаю, что новые покупатели, вкладчики будут распределяться между Отбасы и теми банками, которые запустят этот механизм жилстройсбережений. На мой взгляд, это вполне объективное решение, оно улучшит возможности для предложения и задействования частных сбережений для ипотечного кредитования», – отметила глава совета АФК.

