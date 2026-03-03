В Министерстве здравоохранения сообщили о внедрении понижающих коэффициентов в организациях первичной медико-санитарной помощи при наличии неактивных и незастрахованных пациентов. Это повлияло на работу поликлиник: они активизировали процесс актуализации прикреплённого контингента и вовлечение граждан в систему обязательного социального медицинского страхования.

Согласно новой финансовой модели, объём финансирования медицинской организации будет снижаться, если в её базе сохраняется высокая доля пациентов, которые длительное время не обращаются за медицинской помощью, а также лиц без статуса застрахованных в системе ОСМС. Таким образом, размер финансирования напрямую зависит от реальной активности пациентов и их участия в страховой системе.

В ведомстве отмечают, что принятые меры направлены на повышение доступности первичной помощи и усиление профилактической работы. Особый акцент делается на раннем выявлении хронических заболеваний, проведении скринингов и диспансерном наблюдении.

В 2026 году Минздрав планирует пересмотреть правила прикрепления населения, внедрить новые критерии допуска поставщиков к закупу медицинских услуг, обновить модель финансирования первичного звена с учётом сельской специфики и централизовать проведение скринингов на уровне областных центров.

Реформы реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства по модернизации системы здравоохранения и повышению доступности медицинской помощи для населения.

Почему не ко всем сёлам проложат асфальт — разъяснение Минтранса РК Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев прокомментировал вопросы строительства дорог к сельским населённым пунктам и возможный...