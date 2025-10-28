Министерство промышленности и строительства РК утвердило новую методику учёта объёмов водоснабжения и водоотведения. Главным ориентиром для коммунальных служб станет общедомовой счётчик: его показания признаются официальными, а разница с индивидуальными приборами (или нормативами) будет распределяться между квартирами, сообщает nur.kz

Как теперь будут считать

Пример: домовой счётчик показывает 100 м³, сумма квартирных — 95 м³. 5 м³ разницы распределят между квартирами пропорционально числу зарегистрированных. В практике это значит, что добросовестным плательщикам может прийтись покрывать «чужой» расход — например, если кто-то живёт без прописки или не передаёт показания.

«Граница ответственности»

Общедомовой прибор должен стоять на границе подключения дома к сети . Всё, что до этой точки, — зона ответственности обслуживающей организации; всё, что после, — ответственность жильцов и домоуправления.

Когда вступает в силу

Правила начинают действовать с 1 ноября 2025 года.

Что могут сделать жильцы, чтобы не переплачивать

Установить и своевременно поверять индивидуальные счётчики .

. Передавать показания без задержек.

без задержек. Актуализировать регистрацию фактически проживающих .

. Проверять домовые сети на подтечки и согласованно устранять их с обслуживающей компанией.

Новая методика, по замыслу регулятора, должна повысить прозрачность расчётов и дисциплину потребления, однако потребует от жильцов и управляющих активного контроля за общедомовыми расходами.

