Министерство промышленности и строительства РК утвердило новую методику учёта объёмов водоснабжения и водоотведения. Главным ориентиром для коммунальных служб станет общедомовой счётчик: его показания признаются официальными, а разница с индивидуальными приборами (или нормативами) будет распределяться между квартирами, сообщает nur.kz
Как теперь будут считать
- Нет индивидуальных счётчиков. Объём потребления तयдётся по нормам акиматов — на каждого зарегистрированного жильца.
- Часть квартир со счётчиками, часть — без. Применят комбинированный подход: суммы показаний приборов плюс нормативы.
- Есть и домовой, и квартирные счётчики. Учитывают всё: показания ОДПУ (общедомового) и индивидуальных приборов, а также разницу между ними.
Пример: домовой счётчик показывает 100 м³, сумма квартирных — 95 м³. 5 м³ разницы распределят между квартирами пропорционально числу зарегистрированных. В практике это значит, что добросовестным плательщикам может прийтись покрывать «чужой» расход — например, если кто-то живёт без прописки или не передаёт показания.
«Граница ответственности»
Общедомовой прибор должен стоять на границе подключения дома к сети . Всё, что до этой точки, — зона ответственности обслуживающей организации; всё, что после, — ответственность жильцов и домоуправления.
Когда вступает в силу
Правила начинают действовать с 1 ноября 2025 года.
Что могут сделать жильцы, чтобы не переплачивать
- Установить и своевременно поверять индивидуальные счётчики.
- Передавать показания без задержек.
- Актуализировать регистрацию фактически проживающих.
- Проверять домовые сети на подтечки и согласованно устранять их с обслуживающей компанией.
Новая методика, по замыслу регулятора, должна повысить прозрачность расчётов и дисциплину потребления, однако потребует от жильцов и управляющих активного контроля за общедомовыми расходами.
