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Платной стала еще одна дорога

pixabay.com

Опубликован приказ министра транспорта республики Казахстан от 21 сентября «Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Павлодар — граница Российской Федерации (на Омск) на платной основе», сообщает online.zakon.kz

Установить, что:

Участок Павлодар — граница Российской Федерации (на Омск) километр (далее-км) 389+710 — 191+500 автомобильной дороги общего пользования республиканского значения I-б, ІІ категории граница Российской Федерации (на Омск) — Майкапшагай (на Китайскую Народную Республику) (далее -платная дорога (участок) используется на платной основе.

Проезд может осуществляться по альтернативной дороге: автомобильная дорога республиканского значения «Мостовой переход через реку Иртыш», автомобильная дорога республиканского значения «Ленинский — Иртышск — Русская Поляна», сообщает zakon.kz

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составляет:

  • Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 991 тенге;
  • автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1982 тенге;
  • автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 2939 тенге;
  • грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 3964 тенге;
  • грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 4955 тенге.

Также предусмотрена абонентская плата за месяц и за год. В месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грузоподъемности транспорта.

На год абонентская плата составит от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Приказ вводится в действие 14 октября 2023 года.

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