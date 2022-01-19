Платной вакцинации Pfizer в Казахстане не будет – Тугжанов

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК сообщил, что казахстанцы не смогут привиться платно препаратом Pfizer. Такова позиция компании-производителя, передает zakon.kz.

«Это позиция компании Pfizer, у них принято решение не использовать вакцину на платной основе», — говорит заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

По его словам, данная вакцина доступна для вакцинации подростков от 12 до 18 лет, беременных и кормящих. Кроме этого, с учетом формирования коллективного иммунитета, дана возможность привиться данной вакциной лицам старше 60 лет.

«Остальная часть, пожалуйста, используйте нашу вакцину, друзья, «Спутник V», QazVac ничем не уступают по эффективности. «Синофарм» признан ВОЗ, с ней можно выезжать за рубеж. Поэтому сегодня поднимать вопросы только вокруг Pfizer, я думаю, наверное, будет не совсем правильно», — заключил Ералы Тугжанов.

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