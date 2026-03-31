Платные дороги под водой: за проезд по повреждённым участкам платить не придётся

В Казахстане участки платных автодорог, пострадавшие от паводков и признанные непригодными для движения, временно исключаются из системы оплаты. Об этом сообщил председатель правления КазАвтоЖол Дархан Иманашев на брифинге в СЦК.

Решение принимает комиссия

По его словам, вопрос о взимании платы решается на основании комиссионной оценки состояния дороги.

«Если в результате переливов проезжая часть повреждена или не соответствует нормативным требованиям, такой участок закрывается и исключается из платной системы», — пояснил Иманашев.

Дороги закрывают при угрозе подтопления

При угрозе подтопления движение по таким участкам полностью ограничивается до устранения последствий. После восстановления дорожного полотна проезд вновь становится платным.

Платить за закрытые участки не нужно

В компании подчеркнули, что в случае закрытия дороги проезд по ней невозможен, а значит, и вопрос оплаты не возникает.

Инициатором проверки выступает «КазАвтоЖол», однако окончательное решение принимается комиссией с участием профильных специалистов и научных центров качества.

