Министерство транспорта подготовило поправки к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование», сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлена отдельная статья, устанавливающая работу уполномоченной организации в сфере транспорта.

Так, говорится, что уполномоченной организацией в сфере транспорта является юридическое лицо, созданное по решению правительства РК, деятельность которой направлена на развитие транспортной сферы республики.

Уполномоченная организация в сфере транспорта осуществляет:

оказание аналитической, консультационной, информационной, технической поддержки уполномоченному органу;

разработку рекомендаций по совершенствованию законодательства РК в сфере транспорта;

оказание консультационной поддержки при разработке позиций на международные переговоры и проектов международных соглашений и рассмотрение иных вопросов;

проведение анализа транспортно-логистической сферы;

взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам развития сферы транспорта;

оказание услуг уполномоченному органу в области государственной поддержки в сфере транспорта;

оказывает услуги по реализации документов Системы государственного планирования в РК в сфере транспорта;

системную поддержку и научное обоснование проводимых реформ в сфере транспорта;

системную поддержку и научное обоснование проводимых реформ в сфере транспорта; проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере транспорта;

разработку, сопровождение, развитие и модернизацию информационных систем в сфере транспорта;

проведение экспертизы технической документации информационных систем в сфере транспорта;

осуществление технического аудита информационных систем в сфере транспорта;

реализацию цифровой трансформации уполномоченного органа в сфере транспорта;

осуществление консультационной поддержки по применению цифровых технологий в сфере транспорта;

оказание методических услуг министерствам и ведомствам республики в сфере транспорта;

сбор и аналитическую обработку материалов для подготовки информационных сообщений, журналов, тематических сборников и научной литературы в сфере транспорта и их распространение;

организацию и проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, встреч, совещаний для расширения взаимовыгодных и международных связей в сфере транспорта, для повышения квалификации специалистов, обмена опытом с отечественными и зарубежными учеными, заключение меморандумов о сотрудничестве;

другие виды деятельности в соответствии с учредительными документами.

Вместе с тем в статью о платных дорогах вносится дополнение о том, что при выявлении Национальным оператором дефекта, требующего ремонта на платном участке (зоне) автомобильной дороги, плата за проезд по нему подлежит соразмерному уменьшению на период устранения дефекта в соответствии с правилами взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку).

Также вносится дополнение о том, что при прохождении техосмотра у водителей будут проверять наличие задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), допущенной на транспортном средстве, представленном для прохождения технического осмотра.

В Министерстве транспорта считают, что внедрение данной нормы «повлечет за собой обеспечение взыскания задолженности с пользователей при прохождении обязательного технического осмотра без дальнейших затяжных процедур взыскания задолженности в рамках гражданского производства».

Кроме того, предлагается наделить уполномоченный орган по автомобильным дорогам полномочием по равномерному распределению объемов дорожного битума, что в целом позволит стабилизировать рынок, в том числе цены на данные виды нефтепродуктов.

Вместе с тем для повышения безопасности дорожного движения предлагается снизить возраст автомобилей, не подлежащих обязательному техосмотру, с семи до пяти лет.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 декабря.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.