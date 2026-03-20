Приказом министра транспорта от 16 марта 2026 года внесены изменения в правила оплаты проезда по платным автомобильным дорогам республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Кто освобождается от оплаты

Согласно обновлённым нормам, от платы за проезд освобождается ряд категорий транспортных средств, предусмотренных законодательством.

В их числе — специальные автомобили, выполняющие служебные задачи:

бригады скорой медицинской помощи, аварийно-спасательные службы, правоохранительные органы, органы транспортного контроля, специальные государственные органы, а также Вооружённые силы и другие воинские формирования.

Организации и операторы дорог

Освобождение также распространяется на организации, которые занимаются содержанием и обслуживанием платных дорог. Речь идёт о национальном операторе и частных партнёрах, работающих на соответствующих участках.

Транспорт для перевозки пассажиров

Не будут платить за проезд автобусы, осуществляющие регулярные пригородные перевозки, а также транспорт, соединяющий населённые пункты с районными и областными центрами, столицей и городами республиканского значения.

Также освобождаются автобусы, зарегистрированные в районах, прилегающих к платным дорогам, при передвижении в пределах одного района.

Льготы для жителей и техники

Льготы предусмотрены и для других категорий:

— сельскохозяйственной и специализированной техники при пересечении отдельных участков;

— легковых автомобилей жителей прилегающих районов при передвижении в пределах своей территории;

— автомобилей ветеранов Великой Отечественной войны.

Уведомления о задолженности

Отдельно отмечается, что операторы платных дорог будут информировать водителей о задолженности с помощью SMS-уведомлений.

В случае, если пользователь (физическое лицо) в течение тридцати календарных дней со дня совершения проезда по платным дорогам (участкам) не произвел оплату за проезд, организатор на 31-й календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса «Об административных правонарушениях».

В случае, если пользователь (юридическое лицо) не произвел оплату за проезд по платным дорогам (участкам) до 20-го числа следующего за отчетным месяцем на основании выставленных организатором счет-фактур, организатор на следующий календарный день направляет материалы в органы транспортного контроля для рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 628 Кодекса «Об административных правонарушениях».

Также говорится, что организатор вносит изменения в алгоритм начисления платы за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) в соответствии с внутренним регламентом уполномоченного государственного органа по автомобильным дорогам.

Приказ вводится в действие с 30 марта 2026 года.

Наурыз с сюрпризом: какая погода ждёт казахстанцев в праздники В Казахстане в период с 21 по 23 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об...

Неожиданное перекрытие: какой участок трассы закроют 23 марта Отдел строительства акимата Костанайского района предупредило о временном ограничении движения автотранспорта. 23 марта 2026 года...

Шестидневка в Казахстане: Минпросвещения сделало важное заявление В Казахстане школы могут самостоятельно принимать решение о введении шестидневной учебной недели. Об этом сообщила...