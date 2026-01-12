В Казахстане продолжают поэтапно вводить платный режим на республиканских трассах. В 2026 году перечень таких дорог заметно увеличится. Цель — обеспечить стабильное финансирование дорожной инфраструктуры, регулярное обслуживание магистралей и снизить нагрузку на бюджет.
Сейчас — 4,9 тысячи километров платных трасс
На данный момент в стране действует около 4,9 тыс. км платных автодорог — это 26 ключевых участков. Уже с начала 2026 года протяженность вырастет: новые направления ранее прошли капитальный ремонт и приведены к национальным и международным стандартам.
Какие участки станут платными
В список трасс, которые планируют перевести на платную основу, входят:
- Караганда — Балхаш
- Бурылбайтал — Курты (участок)
- Актобе — Кандыагаш
- Талдыкорган — Усть-Каменогорск
- Атырау — Астрахань
- Мерке — Шу (отрезок)
В профильном ведомстве подчеркивают: платный режим вводят только после полного обновления покрытия и усиления мер безопасности.
Тарифы в 2026 году менять не планируют
Пересмотра цен не ожидается: действующие тарифы сохранятся как на уже платных дорогах, так и на новых участках. Стоимость зависит от типа транспорта: для легковых установлен минимальный тариф, для грузовиков и автобусов расчет ведется с учетом массы и категории. Оплачивать поездку рекомендуют заранее — при постоплате проезд может обойтись дороже.
Оплатить можно в течение 30 дней
Еще одно изменение — увеличение срока оплаты. Если раньше после проезда давали 7 дней , теперь период продлили до 30 дней. Это должно упростить расчеты тем, кто часто ездит между регионами.
При ремонте проезд могут временно сделать бесплатным
Некоторые платные участки могут временно переводить в бесплатный режим — если выявлены дефекты покрытия и идут ремонтные работы. Общая протяженность таких «временно бесплатных» отрезков может достигать 350 км.
Льготы для местных жителей сохраняются
Жители населенных пунктов рядом с платными трассами по-прежнему могут пользоваться льготами. Владельцы легковых авто, зарегистрированные в этой местности, оформляют годовой абонемент за 4 325 тенге.
Для грузового транспорта предусмотрены абонементы:
- ежемесячно — от 8 650 до 43 250 тенге;
- в год — от 86 500 до 432 500 тенге (в зависимости от категории).
Куда идут деньги от платных дорог
Собранные средства направляют строго по назначению — на содержание и обслуживание трасс. Это уборка и очистка дороги, зимнее содержание, освещение, установка и обслуживание элементов безопасности. Такой механизм позволяет поддерживать качество магистралей на стабильном уровне.
