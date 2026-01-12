USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Платные трассы в Казахстане расширят в 2026: какие дороги попадут в список и что изменится для водителей

— Сегодня, 10:25
Изображение для новости: Платные трассы в Казахстане расширят в 2026: какие дороги попадут в список и что изменится для водителей

pixabay.com

В Казахстане продолжают поэтапно вводить платный режим на республиканских трассах. В 2026 году перечень таких дорог заметно увеличится. Цель — обеспечить стабильное финансирование дорожной инфраструктуры, регулярное обслуживание магистралей и снизить нагрузку на бюджет.

Сейчас — 4,9 тысячи километров платных трасс

На данный момент в стране действует около 4,9 тыс. км платных автодорог — это 26 ключевых участков. Уже с начала 2026 года протяженность вырастет: новые направления ранее прошли капитальный ремонт и приведены к национальным и международным стандартам.

Какие участки станут платными

В список трасс, которые планируют перевести на платную основу, входят:

  • Караганда — Балхаш
  • Бурылбайтал — Курты (участок)
  • Актобе — Кандыагаш
  • Талдыкорган — Усть-Каменогорск
  • Атырау — Астрахань
  • Мерке — Шу (отрезок)

В профильном ведомстве подчеркивают: платный режим вводят только после полного обновления покрытия и усиления мер безопасности.

Тарифы в 2026 году менять не планируют

Пересмотра цен не ожидается: действующие тарифы сохранятся как на уже платных дорогах, так и на новых участках. Стоимость зависит от типа транспорта: для легковых установлен минимальный тариф, для грузовиков и автобусов расчет ведется с учетом массы и категории. Оплачивать поездку рекомендуют заранее — при постоплате проезд может обойтись дороже.

Оплатить можно в течение 30 дней

Еще одно изменение — увеличение срока оплаты. Если раньше после проезда давали 7 дней , теперь период продлили до 30 дней. Это должно упростить расчеты тем, кто часто ездит между регионами.

При ремонте проезд могут временно сделать бесплатным

Некоторые платные участки могут временно переводить в бесплатный режим — если выявлены дефекты покрытия и идут ремонтные работы. Общая протяженность таких «временно бесплатных» отрезков может достигать 350 км.

Льготы для местных жителей сохраняются

Жители населенных пунктов рядом с платными трассами по-прежнему могут пользоваться льготами. Владельцы легковых авто, зарегистрированные в этой местности, оформляют годовой абонемент за 4 325 тенге.

Для грузового транспорта предусмотрены абонементы:

  • ежемесячно — от 8 650 до 43 250 тенге;
  • в год — от 86 500 до 432 500 тенге (в зависимости от категории).

Куда идут деньги от платных дорог

Собранные средства направляют строго по назначению — на содержание и обслуживание трасс. Это уборка и очистка дороги, зимнее содержание, освещение, установка и обслуживание элементов безопасности. Такой механизм позволяет поддерживать качество магистралей на стабильном уровне.



