На ряде платных автодорог республиканского значения выявлены дефекты, влияющие на безопасность и бесперебойность движения. Это установлено по итогам совместных выездных обследований комиссии, сообщает BAQ.KZ.

Временная приостановка взимания платы

В связи с выявленными нарушениями Министерство транспорта Казахстана через Комитет автомобильных дорог согласовало временное приостановление взимания платы на отдельных отрезках платных трасс, где зафиксированы дефекты.

Масштабы проблемных участков

Общая площадь дефектных участков на 14 платных автодорогах составляет около 1,1 млн квадратных метров. Мера направлена на приведение дорожного полотна в соответствие с нормативами и обеспечение безопасных условий для участников движения.

Когда перестанут взимать плату

Плата за проезд по дефектным отрезкам временно взиматься не будет. Приостановление действует с 29 января 2026 года и сохранится до полного устранения нарушений, влияющих на безопасность и бесперебойность движения.

Сроки ремонта дорог

Работы по устранению дефектов начнутся в 2026 году в рамках дорожно-строительного сезона. Ремонт будет проводиться по мере технологической готовности и при наступлении благоприятных погодных условий.

Контроль состояния платных трасс

Состояние платных автодорог будет находиться под постоянным мониторингом. Обследования и контроль планируется проводить регулярно для своевременного выявления и устранения дефектов.

Где изменены ставки платы за проезд

В связи с наличием дефектных участков изменены размеры ставок платы на следующих направлениях:

Кокшетау – Петропавловск,

Павлодар – Семей – Калбатау,

Павлодар – Омск,

Астана – Темиртау,

Алматы – Конаев,

Конаев – Талдыкорган,

Шымкент – Кызылорда,

Уральск – Самара,

Уральск – Саратов,

Астана – Павлодар,

Кызылорда – Аральск,

Актобе – Оренбург,

Костанай – Троицк,

Тараз – Кайнар.

