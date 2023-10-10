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Плевок и неприличные знаки: что считается оскорблением в РК

Фото взято с сайта zhaikpress.kz

В МВД Казахстана рассказали, какие действия будут считаться оскорблением, передает корреспондент сообщает ИА «Международное
информационное агентство «Казинформ».

— Оскорбление может выражается не только в устной или письменной форме, но и в физических действиях, которые унижают человеческое достоинство (пощечина, плевок, щелчок по носу или уху, неприличные знаки, срывание одежды, циничное прикосновение к телу и т.п.), в данных случаях необходимо выяснить умысел виновного, который должен быть направлен именно на унижение чести и достоинства потерпевшего лица, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

 

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