Плевок и неприличные знаки: что считается оскорблением в РК

— Оскорбление может выражается не только в устной или письменной форме, но и в физических действиях, которые унижают человеческое достоинство (пощечина, плевок, щелчок по носу или уху, неприличные знаки, срывание одежды, циничное прикосновение к телу и т.п.), в данных случаях необходимо выяснить умысел виновного, который должен быть направлен именно на унижение чести и достоинства потерпевшего лица, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.