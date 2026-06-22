Пляжный ажиотаж привел к транспортному коллапсу на дачах под Костанаем





Отдых на пляже обернулся транспортным коллапсом для дачников под Костанаем. В минувшие выходные на подъезде к дачным массивам «Колос» и Краснопартизанским, где расположен популярный пляж «Мишутка», образовались серьезные заторы.

По словам очевидцев, отдыхающие массово приезжали на пляж на личных автомобилях и оставляли машины вдоль обочин. В результате и без того узкая дорога оказалась практически полностью заблокированной.

Особенно сложная ситуация сложилась для общественного транспорта, который перевозит дачников к участкам и обратно. Из-за припаркованных автомобилей автобус не мог беспрепятственно проехать по маршруту. По словам местных жителей, затор сохранялся около 30–40 минут, а регулировать движение пришлось самим прохожим и дачникам.

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Чтобы хоть как-то расширить проезд, мужчины самостоятельно убрали лежавшую у дороги трубу, освободив дополнительное пространство для движения транспорта.

Жители отмечают, что подобная ситуация создает реальную угрозу безопасности. По их мнению, в случае чрезвычайной ситуации на этом участке могут возникнуть серьезные проблемы с проездом скорой помощи, пожарных или других экстренных служб.

Дачники считают, что вопрос требует срочного решения и организации движения в районе популярной зоны отдыха.

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