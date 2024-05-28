Плюнул – заплати: как полицейские находят нарушителей и сколько человек наказали

За плевки на улице в Казахстане начали штрафовать с 2017 года. Нарушителей вычисляют по камерам видеонаблюдения, иногда их задерживают пешие патрули. О том, какой штраф грозит любителям плеваться в общественных местах, в материале Zakon.kz.

В Казахстане за плевки в общественном месте привлекают по статье 434-2 КоАП, а нарушителю грозит штраф в 5 МРП, это 18 460 тенге в 2024 году. Если человек попался на аналогичном нарушении во второй раз, то штраф увеличится в два раза – до 36 920 тенге. По данным МВД, в 2023 году по этой статье привлечено порядка 127 тыс. нарушителей и наложено штрафов на сумму в 1 млрд 920 млн тенге. За истекший период текущего года сотрудниками полиции было оформлено порядка 61 тыс. правонарушений. За счет любителей плеваться на улице в 2024 году государственная казна пополнилась на 875 млн тенге.

Запретить казахстанцам плеваться на улице чиновники решили не просто так. Кроме того, что это загрязнение и лишение привлекательности общественных мест, плевки могут привести к вспышкам опасных заболеваний.

Научно доказано, что в слюне человека более 500 штаммов болезнетворных микробов и бактерий, некоторые из них устойчивы в окружающей среде и даже после высыхания могут нанести вред здоровью. В их числе герпес, дифтерия, корь, краснуха, бешенство, туберкулез, гепатит, пневмония, грипп, вирусные инфекции и многое другое. При плевке в воздухе вокруг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты, которые содержат вирусы. Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие долго находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких метров, при этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней.

Обычно полицейские выявляют нарушителей в ходе патрулирования, а доказательством правонарушения является фиксация на видеорегистратор, фото- и видеосъемка, показания свидетелей и очевидцев. Кроме пешеходов, стражи порядка обращают внимание и на водителей, которые могут плюнуть из открытого окна автомобиля.

«Полицейские не проводят целенаправленную работу по выявлению водителей, которые плюются из своих автомашин. При этом, если полицейскими будет установлен факт загрязнения мест общего пользования, будут приняты меры по привлечению нарушителя к ответственности», – пояснил Кайрат Абулгазидов – старший инспектор по особым поручениям Управления профилактической деятельности Комитета административной полиции МВД РК.

Однако юристы отмечают, если человек плюнул в месте, где нет камер, доказать его виновность в правонарушении практически невозможно, даже если он плюнул прямо под ноги полицейскому. Но если вы в поле зрения камер наблюдения, готовьтесь платить штраф. Закон не даст вам поблажки, даже если обильное слюноотделение и потребность избавиться от лишней жидкости в полости рта имеет физиологические причины. В таком случае человеку нужно постоянно носить с собой салфетки. Если вам стало резко плохо и вы были вынуждены сплюнуть на землю, полицейский обязан составить на вас протокол.

Стоит отметить, что если вы уверенны в своей невиновности, то по закону не вы должны доказывать полицейскому, что не плевались, а именно сотрудник полиции обязан установить этот факт.

«Если вы хотите заплатить штраф, то вам достаточно просто признаться в содеянном. Если человек плюется вдалеке от камер, то и установить это сотрудникам полиции не представляется возможным. В случае же составления протокола у вас всегда есть право его обжаловать и отменить. Действующая структура нормы административного кодекса не содержит признаков намеренного или случайного плевка. В данном случае речь идет лишь о запрете загрязнения. Поэтому, даже если вам стало плохо и вас снимают на камеру, то заплатить штраф все равно придется. В целом же, я считаю, что не все инициативы необходимо облачать в законодательные запреты. Эта норма не работает. Такие вопросы необходимо решать иными способами», – рассказал юридический консультант Евгений Сейпульник.

Чтобы искоренить проблему «верблюдов» на улицах городов, психологи предлагают делать особый упор на воспитание подрастающего поколения.

«Если ребенок видит, что в его окружении взрослые люди плюются на улице, то он будет воспринимать это как норму. Родители должны показывать, что так делать нельзя, и объяснять, почему. Так у ребенка формируется поведение и закладываются в сознании правила этикета. Плевки также могут выступать актом протеста против правил и демонстрацией своего превосходства или негативного отношения к чему-то или кому-то. Немалое влияние оказывает и среда. Оказавшись в месте, где все плюют, через какое-то время человек и сам начнет это делать. Чтобы люди перестали плеваться в общественных местах, нужен комплексный подход. В обществе должен быть ясный и четкий запрет, организовать который легко: это штрафы. Затем уже – информационно-просветительская работа с населением от мала до велика. И, конечно, воспитание в семье», – сказал психолог Артур Жумашев.

Как в других странах?

В Узбекистане наказывать за плевки стали с 2022 года. Данное правонарушение при отягчающих обстоятельствах влечет наложение административного ареста на 15 суток или штраф в размере от 20 до 30 базовых расчетных величин.

В Кыргызстане подобный закон вступил в силу с 1 января 2019 года и за плевки в общественном месте наказывают штрафом в 5500 сомов.

Одни из самых больших штрафов для любителей сплюнуть на землю сейчас в Сингапуре. Там за плевок можно заплатить до 1 тыс. сингапурских долларов, это больше, чем 300 тыс. тенге.

Европа не отстает от Азии в нетерпимости к лицам, которые плюют на улицах. К примеру, в некоторых швейцарских городах, таких как Дюбендорф или Глаттфельден, плевок на землю является административным правонарушением, он влечет за собой штраф от 40 до 50 франков.

В Германии также запрещено плеваться: во многих городах плевок на землю является административным правонарушением, за которое могут оштрафовать. Суммы меньше, чем в Швейцарии. Например, в Кельне за обильное слюноотделение в общественных местах придется заплатить от 30 до 60 евро/

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