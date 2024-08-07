«Плюнули против ветра»? Как саранча «съела» более восьми млрд бюджетных тенге

В этом году в Казахстане произошло нашествие саранчи. Как рассказал премьер-министр РК Олжас Бектенов, борьба с полчищами насекомых обошлась бюджету в 8,1 млрд тенге. На днях в правительстве отчитались, что саранча побеждена. Но как так вышло, что борьба с вредителями «съела» миллиарды тенге? Можно ли было этого избежать?

Редакция Taspanews.kz обратилась к ученым и специалистам и выяснила, как правильно бороться с насекомыми и экономить деньги.

На что пошли 8,1 млрд тенге

5 августа стало известно, что «во всех регионах завершилась обработка против саранчи». Итоги борьбы с полчищами вредителей подвели на заседании центрального штаба в правительстве, которое возглавил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Установлено, что в этом году от саранчи обработали 3,1 млн га – на 25% больше, чем планировалось (изначально предполагалось, что обработают лишь 2,5 млн га). В правительстве уточнили, что площадь увеличилась из-за «повторных обработок в местах, где выявлялись новые очаги распространения».

Власти также заверили, что «посевы фермеров не пострадали от саранчи». При этом не уточняется, пострадали ли они от распыленных пестицидов.

Часть мероприятий по борьбе с вредителями продолжается в отдельных регионах и на этой неделе. В правительстве отметили, что уже начали подготовку к следующему году.

«В планах на этот год – составление прогноза по объемам распространения саранчи и закупка 100 дронов для мониторинга мест отрождения личинок, которые будут использовать фитосанитарные инспекции в регионах. В 2025 году планируется приобрести дроны для обработки полей», — говорится в сообщении.

Кроме того, в грядущем году планируется «перейти на централизованный закуп единой услуги по борьбе с саранчой, которая будет включать затраты на пестициды, их транспортировку, хранение и применение».

«Все живое гибнет»

«Я живу в Талгарском районе Алматинской области в поселке Жалкамыс. У меня есть восемь гектаров земли. А в округе территория площадью около трех тысяч гектаров полностью поражена карантинным вредителем – саранчой азиатской. На местах по факту нет никакой борьбы, за 10 лет толком не было ни одной обработки, только на бумаге. Куда я только ни жаловалась – все тщетно, ничего не меняется», — жалуется редакции Taspanews.kz фермер Баян Султанбекова.

Женщина сетует, что деньги, выделенные на обработку земель от саранчи, «уходят непонятно куда».

«Саранча залетает в дома, она повсюду и все портит. Вот такая ситуация. А с саранчой бороться – это все равно, что плевать против ветра. Смысла нет – сегодня обработаешь поле, а она просто перелетит на соседнее», — говорит Султанбекова.

Она отметила, что паразиты, подобные саранче, адаптируются к ядохимикатам, становятся сильнее и яды на них перестают действовать. Поэтому приходится с каждым годом применять все более сильные препараты. Но от этого «все живое гибнет: земля, вода, птицы, пчелы, полезные насекомые».

«Еще одна проблема: саранча встала на крыло и улетела. А яйца, свои личинки, она уже отложила. Яйца и личинки уничтожают, например, жуки-нарывники. Но если везде травят саранчу, то гибнут все, кто может от нее спасти. Травятся и божьи коровки, и пауки, которые уничтожают эту саранчу», — объяснила женщина.

Она уверена, что необходимо не расширять, а, наоборот, минимизировать применение ядохимикатов.

«Природа сама по себе совершенна, можно не травить, все и так регулируется. На моих восьми гектарах есть ласточки, прилетают грачи, голуби, воробьи. И гуси ходят, уничтожают эту саранчу. Жуки-нарывники тоже водятся, в этом году их очень-очень много. Нужно, чтобы размножались энтомофаги (хищники, которые питаются вредителями растений – ред.). Но соседние поля обрабатывают ядохимикатами – и вся эта отрава летит к нам, гибнет все живое», — рассказала фермер.

Женщина уточнила, что общается с другими фермерами в чатах. И часто они задают вопрос: «А чем травить саранчу?»

«Брунец, если высушить, размельчить в мелкий порошок, то он работает как инсектицид, убивает паразитов, клещей, нарывников. Я не травила поля, вредителей уничтожает брунец. Но значит ли это, что в следующем году не будет так много саранчи?» — переживает собеседница Taspanews.kz.

Какие виды саранчи водятся в Казахстане

Зоолог Павел Озерский в беседе с нашей редакцией рассказал, что в Казахстане водится саранча разных видов. И все они живут по-разному.

«Перелетная саранча в промежутках между вспышками массового размножения держится в тростниковых зарослях по берегам озер и рек. Мароккская саранча тяготеет к пустыням и полупустыням южного и юго-восточного Казахстана, а итальянская саранча широко распространена в степях, часто встречается и в городах. В этом году саранчи много. По всей видимости, потому, что прошлый год был благоприятен для ее размножения: сухое и жаркое лето. Сейчас мы видим ту саранчу, которая весной вылупилась из яиц, отложенных прошлым летом», — сказал ученый.

Он уточнил, что для саранчи характерны многолетние колебания численности, и сейчас Казахстан «находится где-то около пика». А значит, теоретически, на следующий год саранчи тоже может оказаться много.

Кроме того, как отметил эксперт, саранча некоторых видов может мигрировать на большие расстояния.

«Дальше всех – на тысячи километров – мигрирует пустынная саранча, но она обитает существенно южнее стран Центральной Азии, лишь в отдельные годы залетая с юга в Туркменистан. Из видов, встречающихся в Казахстане, к дальним перелетам склонна перелетная саранча, в промежутках между вспышками размножения связанная с прибрежными тростниковыми зарослями. А итальянская саранча образует небольшие стаи, мигрирующие лишь на десятки километров»,

— пояснил Озерский.

По его словам, все виды саранчи, которые обитают в Казахстане, «откладывают яйца в почву группами, окруженными быстро застывающим пенистым секретом». А такие группы яиц известны как кубышки.

«Из яиц выходят личинки, почти сразу же становящиеся похожими на взрослую саранчу, но маленькими и бескрылыми. В годы массового размножения личинки саранчи собираются в группы — так называемые кулиги. Не имея крыльев, личинки в кулигах ведут пеший образ жизни. После нескольких линек личинки превращаются в крылатую саранчу, а кулиги — в стаи», — добавил специалист.

Нашествия раз в 10-12 лет

Как рассказала нашей редакции руководитель филиала по городу Алматы Республиканского государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» при комитете государственной инспекции в Агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК (Филиал по городу Алматы РГУ «РМЦФДиП» КГИ в АПК МСХ РК) Болат Умит, саранча известна с древнейших времен.

«Если задаться вопросом, можно ли саранчу истребить раз и навсегда, то я вам скажу, что нет. Саранча существовала даже десять тысяч лет назад. И в летописях писали о первом массовом нашествии саранчи на Руси в 1008 году. Тогда за нашествием последовал массовый голод. Если посмотреть на даты, то можно отметить цикличность массового размножения, увеличения численности саранчевых. Обычно вспышки популяции этих насекомых происходят каждые 10−12 лет»,

— сказала она.

По ее словам, в этом году мы как раз наблюдаем вспышку численности саранчи. Болат Умит уточнила, что стадные саранчевые группируются в кулики еще на личиночной стадии, а затем взрослые особи (имаго) живут скученно, мигрируют. Всего саранчевые проходят пять стадий: период личинки, после отрождения из кубышек, затем переходят в стадию имаго, лета, спаривания и яйцеклада.

«Саранча имеет один жизненный цикл, то есть, скажем, есть насекомые-вредители, которые имеют по два — три поколения, а саранча имеет одно поколение, одну цикличность»,

— объяснила эксперт.

Она добавила, что взрослые самки обычно умирают, отложив яйца. Как правило, они откладывают 2−3 кубышки, в которых находятся от 35 до 120 яиц.

Вред экологии

Академик Казахской академии сельскохозяйственных наук, доктор биологических наук, профессор, ученый Валерий Ажбенов рассказал корреспонденту Taspanews.kz, что «всегда задается вопросом», почему борьба с саранчой столь «затратна», «что нужно делать».

«Представьте себе, мы столько обрабатываем (поля от саранчи – ред.), а это же химические вещества. Есть определение препараты, которые уничтожают саранчу. Эти препараты разлагаются, но у них разные сроки разложения. Одни разлагаются быстро – в течение недели или двух. А другим препаратам на это требуется месяц. Кроме того, некоторые препараты эффективны на 99%, но у них есть особенности в применении»,

— предупредил академик.

Он уточнил, что препарат, который распыляют, проникает внутрь почвы, растений. Поэтому важно избегать опасных препаратов.

Наша редакция также обратилась с официальным запросом в Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева, чтобы узнать, как лучше бороться с саранчой – превентивно или уже со взрослыми особями, которые устраивают набеги на посевы. А главное – как дешевле и эффективнее.

Ведущий научный сотрудник отдела карантина растений института, кандидат сельскохозяйственных наук Алмат Динасилов подтвердил, что вспышки массового размножения саранчи происходят, как правило, каждые 10-12 лет.

«Но у разных видов, таких как азиатская, мароккская саранча и итальянский прус они не совпадают и происходят в разные сроки. Размножение саранчовых периодически происходит на площадях, составляющих от нескольких сотен тысяч до миллионов гектаров. При этом обрабатываются только участки, где вредитель имеет численность выше порога вредоносности. Обработать всю заселенную площадь, составляющую десятки миллионов гектаров физически невозможно и недопустимо с экологической точки зрения»,

— сказал он.

Превентивно, а не по факту

По словам Динасилова, «сохранение популяции саранчовых, вне периода массовых размножений, происходит, как правило в отдаленных, мало исследуемых регионах, где она постепенно набирает свою численность». И при этом ее численность «не превышает порога вредоносности и обработкам не подлежит».

«Стадные виды вредных саранчовых откладывают свои яйца в почву на глубину 5-8 см. Яйца находятся в так называемых кубышках – особых капсулах из пенообразной массы, внутри которой и лежит группа яиц. Строение кубышки и число яиц в ней варьирует в зависимости от вида саранчового. Найти места откладки кубышек сравнительно не сложно. Этим занимаются специалисты районных и областных подразделений Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов для мониторинга и дальнейшего прогнозирования распространения саранчовых. Стадные виды откладывают их скученно, в определенных, подходящих для этого местах. Однако, как уже отмечали выше, площадь распространения может составить десятки миллионов гектаров», — рассказал ученый.

Как отметил собеседник Taspanews.kz, «научные исследования в этом направлении, к сожалению, финансируются не постоянно».

«Конечно, эффективнее и лучше бороться с саранчой превентивно. Но обрабатывать большие площади рассеянной саранчи неэффективно с экономической точки зрения и небезопасно экологически. Работать необходимо в направление усиления работ по мониторингу, повышения их эффективности с использованием ГИС технологий, цифровизации, для раннего выявления признаков подъема численности и проведения превентивных защитных мероприятий. При этом предпочтение следует отдавать применению биологических препаратов, обеспечивающих долговременный эффект и безопасность для окружающей среды», — подчеркнул Динасилов.

Эксперт добавил, что Казахский НИИ защиты и карантина растений по собственной инициативе уже проводит работы по испытанию и внедрению собственных, разработанных институтом, и зарубежных биологических препаратов против саранчовых, таких как МИКОЛАР-В, сух.п., НОВАКРИД, сух.п. и другие.

Что касается прогнозирования вспышек увеличения численности саранчи, ученый объяснил, что такие оценки основываются на учете численности насекомых и плотности отложенных кубышек в период спаривания и яйцекладки.

«Это позволяет предварительно оценить потенциал ее размножения в следующем году. Основной причиной выявленных недостатков проводимых противосаранчовых мероприятий является их неудовлетворительное организационное и техническое сопровождение и несвоевременные сроки проведения соответствующих тендеров. Запаздывание в проведении защитных мероприятий в оптимальные сроки против личинок саранчи младших возрастов, приводит к многократному увеличению объемов проведения защитных мероприятий и снижению их эффективности», — констатировал Динасилов.

Он также резюмировал, что эти недоработки в плане проведения защитных мероприятий против саранчи «носят системный характер и повторяются из года в год».

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