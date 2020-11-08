Плюс 58. Еще больше новых случаев коронавируса выявлено в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области

7 ноября в Костанайской области зарегистрировано 58 случаев COVID-19.

Заболевшие: 26 жителей г. Костанай, 15 – г.Рудный, 8 – г.Лисаковск, 3 — г.Житикары и по 2 случая в Алтынсаринском, Карасуском и Узункольском районах.

49 обследованы по самообращению, 4 обследованы с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 2 в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 13 — бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 7 ноября зарегистрировано 3866 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3334 человека.

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