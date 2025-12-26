USD 504.6 EUR 594.27 RUB 6.48

Плюс к доходам: с 1 января в Казахстане увеличат пенсии и социальные выплаты

— Сегодня, 09:13
Изображение для новости: Плюс к доходам: с 1 января в Казахстане увеличат пенсии и социальные выплаты

Фото Н.Луговской/alau.kz

С 1 января 2026 года в Казахстане предусмотрено повышение всех видов государственных пособий, а также базовой и солидарной пенсий на 10%. Такие меры заложены в Законе о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и соответствуют прогнозному уровню инфляции, определяемому Национальный банк Республики Казахстан.

Повышение базовой пенсии

Кроме того, по поручению Главы государства с 2023 года реализуется поэтапное ежегодное повышение размеров базовой пенсии. В течение пяти лет минимальная базовая пенсия должна достичь 70% от величины прожиточного минимума, максимальная — 120%.

С 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составит 35 596 тенге, что соответствует 70% прожиточного минимума. Максимальный размер увеличится со 110% до 118% прожиточного минимума и достигнет 60 005 тенге.

Пример расчёта пенсии

Так, у 70-летнего пенсионера, вышедшего на пенсию в 2019 году, в 2025 году общий размер пенсионных выплат из бюджета составлял 171 588 тенге , включая базовую пенсию — 50 851 тенге и солидарную — 120 737 тенге.

С учётом повышения с 1 января 2026 года его пенсия увеличится до 192 816 тенге, из которых базовая пенсия составит 60 005 тенге, а солидарная — 132 811 тенге. При этом указанные суммы не включают выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

Рост государственных пособий

С начала 2026 года увеличатся и размеры государственных пособий:

  • пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка вырастет со 149 416 до 164 350 тенге, на рождение четвёртого и последующих детей — с 247 716 до 272 475 тенге;
  • пособие многодетным семьям увеличится: для семей с четырьмя детьми — с 63 030 до 69 330 тенге, с десятью детьми — со 157 280 до 173 000 тенге;
  • пособие для лиц с инвалидностью I группы повысится со 101 702 до 111 872 тенге, II группы — с 81 362 до 89 498 тенге, III группы — с 55 474 до 61 021 тенге.

Выплаты из ГФСС

Также на 10% будут увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Эти выплаты назначаются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Размер таких выплат рассчитывается индивидуально и зависит от среднемесячного дохода за последние два года, с которого уплачивались социальные отчисления, коэффициента утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе и уровня замещения дохода.



