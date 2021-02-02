Плюс в феврале. Прогноз погоды на ближайшие дни озвучили синоптики

Всю предстоящую неделю погоду в Костанайской области будет определять европейский циклон. Сейчас в его центре находится Поволжье и его жители в полной мере ощутят его последствия.

А вот больших сюрпризов жителям Костаная он не принесет, но погода будет аномально теплой.

«Сегодня ночью мы будем находиться под влиянием теплого фронта. Теплый фронт принесет нам очень теплую, влажную средиземноморскую массу. С этим связано усиление ветра, потом осадки. Осадки смешанные — может начаться, как снег, и затем перейти в дождь», — сообщила начальник отдела метеопрогноза КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Осторожными рекомендуют быть автолюбителям и пешеходам, так как гололед и туман будут затруднять передвижение. Завтра днем синоптики обещают от ноля до двух градусов тепла. Однако, такая погода, сохранится недолго.

«В течение недели теплая воздушная масса будет сохраняться, в дневные часы могут быть осадки смешанного характера, потому что температуры днем будут нулевые, от -3 до +2 градусов, ночью будет слабое выхолаживание градусов 8,13, местами 15 мороза», — рассказала начальник отдела.

К концу недели циклон отойдет в Западную Сибирь, и термометры вновь покажут минус. Уже в эти выходные ожидается прохождение холодного фронта. Усилится ветер и будут низовые метели. В целом же февральская температура воздуха будет в пределах среднестатистической нормы. Днем стоблик термометра не будет опускаться ниже десяти градусов, а в ночные часы двадцати-двадцати пяти градусов мороза.

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