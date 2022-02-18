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Плюсовая температура. Прогноз погоды на 19-21 февраля 

Фото alau.kz

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Потепление во всех регионах страны.

В предстоящие трое суток обширный антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана.

Ему вслед на запад республики начинает смещаться ложбина Северо-Западного циклона, которая принесет с собой:

с 19 по 21 февраля

  • на запад осадки в виде дождя и снега,

20-21 февраля на северо-запад, 21 февраля на север страны — снег, усиление ветра и гололедные явления.

Повышение температурного фона ожидается по всей территории страны.

Столбики термометров поднимутся:

  • на западе ночью до -5…+5, днем до +2…+13,
  • на севере, северо-западе ночью до -5…-16, днем до -8…+2,
  • в центре, на востоке ночью до -8…-17, днем до -1…-10,
  • на юге, юго-востоке ночью до -5…+5, днем до +5…+13.
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