Плюсовая температура. Прогноз погоды на 19-21 февраля 

Фото alau.kz
Потепление во всех регионах страны.
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В предстоящие трое суток обширный антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков на большей части Казахстана.
Ему вслед на запад республики начинает смещаться ложбина Северо-Западного циклона, которая принесет с собой:
с 19 по 21 февраля
- на запад осадки в виде дождя и снега,
20-21 февраля на северо-запад, 21 февраля на север страны — снег, усиление ветра и гололедные явления.
Повышение температурного фона ожидается по всей территории страны.
Столбики термометров поднимутся:
- на западе ночью до -5…+5, днем до +2…+13,
- на севере, северо-западе ночью до -5…-16, днем до -8…+2,
- в центре, на востоке ночью до -8…-17, днем до -1…-10,
- на юге, юго-востоке ночью до -5…+5, днем до +5…+13.
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