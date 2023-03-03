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Плюсовая температура. Прогноз погоды на три дня озвучили синоптики

alau.kz

Атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный Северо-западный циклон, с активными фронтальными разделами, которые станут причиной облачной погоды.

Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью. В южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах сильные дожди, с грозами.

Температурный режим будет контрастным: на западе страны температура воздуха ночью 0-10 мороза, днем 0-11 тепла, на юго-западе ночью 5 мороза-3 тепла, днем 7-15 тепла, повышение на северо-западе, севере республики ночью от 5-15 до 0-8 мороза, днем от 0-8 мороза до 5 мороза-3 тепла, в центре и на востоке от 7-20 до 0-12 мороза, днем от 2-12 мороза до 5 мороза-5 тепла, на юге, юго-востоке ночью основной фон 5 мороза-2 тепла, днем повышение от 5-15 до 15-24 тепла

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