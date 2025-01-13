Погоду на большей части территории Казахстана в ближайшие три дня будут определять атмосферные фронтальные разделы, что приведет к неустойчивому характеру погоды. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

Ожидаются снег с метелью, на западе, юге страны — осадки — дождь, снег, гололед.

На юго-востоке республики благодаря антициклону сохраниться погода без осадков.

Температурный фон по республики будет колебаться, ночью на западе от 0-8 мороза до 10-25 мороза на севере и востоке страны, днем от 5 мороза-5 тепла до 2-10 мороза, на юге страны ночью 1-13 мороза, днем 0-12 тепла.

По РК ожидается усиление ветра, туман.

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