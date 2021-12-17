Плюсовые и минусовые температуры. Прогноз на 18-20 декабря

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Этому будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона.
Пройдут осадки, премущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью.
На западе температура воздуха ночью 5 мороза-2 тепла, днем 3 мороза-5 тепла, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0-5 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на севере и в центре республики температура воздуха ночью 1-13 мороза, днем 0-8 мороза, на востоке повышение температуры воздуха ночью от 5-15 до 0-10 мороза, днем 0-10 мороза, на юге и юго-востоке страны ночью 5 мороза-2 тепла, днем 2-13 тепла.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области