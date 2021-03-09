Плохая погода ожидается в Костанайской области 10 марта

В Костанайской области местами — туман, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью -6 градусов, днём -3.

Днём в Костанае ожидается снег. Ветер южный со скоростью 5-9 метров в секунду.

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