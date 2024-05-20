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Плохая погода. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Плохая погода. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фото pixabay.com

Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 мая сообщили синоптики Казгидромета. 

Период дождливой погоды на большей части страны продолжается. Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усиление шквалистого ветра практически во всех областях.

Лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления будет прекращение дождей и в ночные часы ударят заморозки до 2 градусов.

А юго-западные потоки обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата:

  • в западных, южных регионах повышение до 18-28 тепла
  • в северных, центральных, восточных регионах до 15-23 тепла
  • лишь 23 мая на крайнем севере страны понижение до 7-15 тепла.

 

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