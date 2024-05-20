Плохая погода. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 мая сообщили синоптики Казгидромета.

Период дождливой погоды на большей части страны продолжается. Атмосферные фронты вызовут кратковременные дожди с грозами, градом и усиление шквалистого ветра практически во всех областях.

Лишь в отдельные дни в западных регионах под влиянием высокого давления будет прекращение дождей и в ночные часы ударят заморозки до 2 градусов.

А юго-западные потоки обусловят дневной прогрев температуры в рамках майского климата:

в западных, южных регионах повышение до 18-28 тепла

в северных, центральных, восточных регионах до 15-23 тепла

лишь 23 мая на крайнем севере страны понижение до 7-15 тепла.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.