Плохое зрение, нервные заболевания и сколиоз: от чего страдают казахстанские школьники

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов в ответе на депутатский запрос назвал главные заболевания казахстанских школьников: проблемы со зрением, нервно-психические расстройства и сколиоз, передаёт informburo.kz

По данным вице-премьера, в 2021 году углубленный медицинский осмотр прошли почти 2,5 млн школьников при плане 2,9 млн (85%). Низкий удельный вес охваченных медицинским осмотром школьников наблюдался в Акмолинской (16%) и Мангистауской областях (55,8%).

«Как показывает анализ, на первом месте среди заболеваний у школьников находится патология органов зрения: в 2021 году от неё страдали 60 490 школьников, в 2020 году – 22 795. Основными причинами ухудшения зрения школьников стали приобщение их к информационным технологиям, компьютеризация обучения: увеличение учебной нагрузки, связанной с активным использованием гаджетов и мобильных телефонов», – написал Ералы Тугжанов.

На втором месте – нервно-психические заболевания, количество которых увеличилось в 2,7 раза в сравнении 2020 годом:15 946 случаев против 5 872. Причинами роста назвали повышенное психоэмоциональное состояния, чрезмерную информационную нагрузку через социальные сети, психологическую зависимость от телефона и гаджетов, несоблюдение режима дня..

На третьем месте – патология осанки (сколиоз): в 2021 году его выявили у 6112 детей против 2517 случаев годом ранее.

«Причинами, способствующими развитию нарушения осанки, становятся недостаточная двигательная активность, рассаживание учащихся за школьную мебель без учета росто-возрастных данных, неправильное положение тела во время сидения, нарушение правильной посадки за столом, ношение сумок вместо ранцев, отсутствие профилактики», – отметил заместитель премьер-министра.

С запросом к Ералы Тугжанову обратилась группа депутатов мажилиса парламента РК от партии Amanat, обеспокоенная состоянием здоровья школьников.

«Наши ответственные министерства… сокращают часы физической культуры, убирают традиционную систему оценки физической подготовки школьников. То же самое можно сказать и о начальной военной подготовке, о полевых сборах, которые проводятся в городе», – говорится в запросе.

Депутаты предложили: