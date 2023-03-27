Площадь аэровокзала в Костанае будет увеличена

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил АО «Международный аэропорт «Костанай» имени Ахмета Байтұрсынұлы» для ознакомления с проектом по расширению здания аэровокзала.

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Для увеличения пропускной способности зала прилета, улучшения качества обслуживания прилетающих пассажиров, начата реализация проекта по расширению здания аэровокзала. На сегодняшний день заключен договор с подрядной организацией на проведение строительно-монтажных.

В проекте предусмотрено увеличение площади аэровокзала с 5,2 тысяч квадратных метров до 8,7 тысяч, а также увеличение пропускной способности с 200 до 250 пассажиров в час.

Так же для улучшения качества обслуживания пассажиров в соответствии с мировым стандартами и рекомендациями ИКАО (Международная организация гражданской авиации) в проекте предусмотрен монтаж телескопического трапа для вылетающих и прилетающих пассажиров производства JBT AeroTech (США).

Также предусмотрена замена технологического оборудования для зала прилета, приобретение аэродромного тягача для буксировки воздушных судов.

В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных сетей (связь, водопровод, тепло, канализация), весь необходимый материал закуплен.

Стоит отметить, что зона прилета и выдача багажа не модернизировались с 2003 года. В связи с этим технические возможности аэропорта были ограничены.

Работы предусмотренные в новом проекте позволят обеспечить прием внутренних и международных рейсов одновременно и обеспечит выдачу багажа в соответствие с международными стандартами.

Так же установка телескопического трапа позволит комфортно обслуживать прилетающих и вылетающих пассажиров.

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