Площади опустели. С 14 августа в Костанае будут наказывать владельцев бизнеса по прокату машинок

Навести порядок в сити-центре местные власти пытаются еще с апреля 2022 года. Прокат различных транспортных средств от велосипедов до четырёхколёсных карет буквально заполонили все свободное пространство, сделав пешеходную зону проезжей частью, причем с хаотичным движением.

Предпринимателей просили сменить место проката, но навстречу они идти не спешили. Теперь же площадь перед областным акиматом, сити-центр и часть улицы Байтурсынова, включая площадь перед университетом, стоят на балансе отдела ЖКХ. А значит, чтобы здесь вести бизнес, теперь нужно получить разрешение, а нарушителей с сегодняшнего дня на законных основаниях можно и наказывать.

«Земли вот эти 12 гектаров мы взяли на баланс. Просьба сегодня, понятно, разъяснять, желательно конечно проводить превентивные меры профилактического характера. Если понимания не будет, применять согласно все по закону, штрафы, другого нет. Сейчас центр — там должна быть дисциплина, пешеходная зона. Сегодня там фонтаны и так далее установлены, поэтому с сегодняшнего дня у вас уже официальная есть возможность работать», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Полицейские уже приступили. Если с утра перед областным акиматом прокат машинок работал, то к обеду площади, в том числе и перед сити-центром, опустели.

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