Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области

Плотину, которая прослужила всего 2 года с момента возведения, просят отремонтировать жители поселка Шили Костанайской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».
На строительство гидротехнического сооружения из республиканского бюджета было выделено почти 200 миллионов тенге, но минувшей весной оно не справилось с главной задачей. Удержать получилось лишь малую часть паводковых вод.
«Немного воды осталось. Высоту плотины нужно было два метра делать. Углубление под ней, насыпь тоже маленькая. Вода продолжает уходить снизу. Уже ручьи образовались. Все в овраги бежит. Бюджет выделил 194 миллиона тенге. Куда делись эти деньги — непонятно. Мы обратились в антикоррупционное ведомство с просьбой провести расследование», — рассказал общественный активист Ербол Бекбосын.
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