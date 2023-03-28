Плотину за 200 миллионов тенге смыли паводковые воды в Костанайской области.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Гидросооружение в посёлке Шили не прослужило и трех лет с момента ввода, передает «Хабар». Почти половину бюджетных денег похитили подрядчики. В результате объект сдали с браком.

Судебные разбирательства по этому факту продолжаются до сих пор. Пострадали от талой воды и два участка дороги вблизи населённых пунктов Милисай и Актас. Добраться в села можно только на высоко проходимой технике или на лодке. Для остального транспорта движение там закрыто. Для переправы жителей поселка Актас организованы круглосуточные посты.

Азамат Оримбаев, заместитель начальника департамента по ЧС Костанайской области:

— Дежурит 4 спасателя на высоко проходимой технике, а также имеется в наличии лодка. На месте дежурства имеются сотрудники местных исполнительных органов. Обстановка там стабильная. Критического уровня нету. Угрозы населенным пунктам, населению не имеется. В течение 5-6 дней этот перелив полностью проходит и дорога также открывается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.