Пнул брат: трепанацию черепа провели шестимесячному ребёнку

Фото из открытого источника
Вечером 20 апреля в экстренном порядке в приёмный покой доставили шестимесячного малыша.
В Мангистауской областной детской больнице рассказали, что малыш поступил с вдавленным переломом теменной кости,передаёт портал «Мой ГОРОД».
— По словам родителей, четырёхлетний старший брат по неосторожности пнул его в голову. Детский нейрохирург Ербол Кенжевалов провёл успешную трепанацию черепа, — рассказали в больнице.
Состояние ребёнка оценивается на средней тяжести.
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