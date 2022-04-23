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Пнул брат: трепанацию черепа провели шестимесячному ребёнку

Фото из открытого источника

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Вечером 20 апреля в экстренном порядке в приёмный покой доставили шестимесячного малыша.

Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

В Мангистауской областной детской больнице рассказали, что малыш поступил с вдавленным переломом теменной кости,передаёт портал «Мой ГОРОД».

— По словам родителей, четырёхлетний старший брат по неосторожности пнул его в голову. Детский нейрохирург Ербол Кенжевалов провёл успешную трепанацию черепа, — рассказали в больнице.

Состояние ребёнка оценивается на средней тяжести.

 

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