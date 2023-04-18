Пнул в спину: Мужчина столкнул парня с эскалатора

В торговом доме «Сити Мол» в Караганде мужчина беспричинно пнул в спину парня, когда тот спускался на эскалаторе. От удара он слетел со ступеней и упал, передает Tengrinews.kz.

Видео инцидента появилось на странице karaganda.city в Instagram. Изучив кадры, полицейские задержали подозреваемого.

«По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю города Караганды зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 293 УК «Хулиганство». Сотрудниками полиции установлен 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещен в психоневрологический диспансер», — сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, ранее мужчина состоял на учете в этом медучреждении.

Врачи сообщили о состоянии мужчины, которого столкнули с лестницы эскалатора.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние пострадавшего. Известно, что мужчина после осмотра врачей был отпущен домой.

«Мужчину, упавшего с эскалатора, отправили на амбулаторное лечение. Сейчас его состояние стабильное», — сообщили в ведомстве.

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