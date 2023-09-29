По 10 лет лишения свободы назначил суд в качестве наказания двум бывшим студенткам костанайского колледжа

Бывшие студентки костанайского колледжа Анастасия Савостьянова и Ангелина Антипенко. За активное сотрудничество со следствием девушки находятся под подпиской о невыезде, сами приходят на заседания, сидят в незакрытой камере, хотя им предъявлены обвинения в совершении тяжкого преступления.

Согласно им, третьекурсницы четыре месяца торговали наркотиками. Девушки делали «закладки», — тайники в подъездах домов, и в других местах. Ими дистанционно руководил так называемый «куратор», пока, в январе этого года, их не задержали полицейские с 50-ю свертками с порошком. А в их квартире был обнаружен и изъят пакет синтетического наркотика мефедрон. Ранее сообщалось, что за этой партией они ездили в Петропавловск, туда и обратно, на такси. Но, во время одного из первых допросов Савостьяновой, запись котрого просмотрели в суде, она рассказывала, что в соседний регион они ездили в гости.

Там, в подъезде, случайно спугнули парня, который что-то прятал в электро-щиток.

Заглянули, и нашли сверток.

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