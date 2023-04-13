По 100 тысяч каждому. Государство предоставит субсидии на оплату общежитий студентам

Некоторым казахстанским студентам, проживающим в общежитиях, будут выплачивать субсидии в размере 29 МРП (100 050 тенге) на человека.
Проект соответствующего постановления опубликовали на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz
Проект предполагает, что государство компенсирует расходы на проживание в общежитиях в период обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в пределах 29 МРП в год следующим категориям граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам Республики Казахстан из числа молодёжи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
- лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.
Документ находится на обсуждении до 26 апреля.
Сейчас в вузах страны учатся 168 150 студентов из социально уязвимых слоёв населения. Из них:
- 1772 – студенты из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью;
- 157 – лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- 891 – лица с инвалидностью І и ІІ групп старше 18 лет;
- 776 – лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью до 18 лет;
- 2769 – студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- 109 204 – студенты из числа сельской молодёжи;
- 5340 – студенты казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- 29 390 – студенты из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;
- 17 851 – студенты из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трёх лет.
«В этой связи предлагается производить частичную компенсацию расходов на проживание в общежитиях вузов в размере 29 МРП в год за одно занятое иногородним студентом койко-место в студенческом общежитии (100 050 тенге в год на одного студента). Во избежание одновременной нагрузки на республиканский бюджет полагаем целесообразным поэтапную реализацию данного поручения», – говорится в документе.
На первом этапе планируется субсидировать затраты на проживание студентам, относящимся к наиболее нуждающимся в государственной социальной помощи, а также отдельным студентам в зависимости от степени их социальной незащищённости:
- студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей (2769 человек);
- лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью (1667 человек).
В таком случае дополнительно из трёхлетнего бюджета ориентировочно потребуется выделить 1,1 млрд тенге:
- в 2023 году, с сентября – 177,5 млн тенге;
- в 2024 году – 463,7 млн тенге;
- в 2025 году – 479,9 млн тенге.