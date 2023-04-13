По 100 тысяч каждому. Государство предоставит субсидии на оплату общежитий студентам

Некоторым казахстанским студентам, проживающим в общежитиях, будут выплачивать субсидии в размере 29 МРП (100 050 тенге) на человека.

Проект соответствующего постановления опубликовали на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz

Проект предполагает, что государство компенсирует расходы на проживание в общежитиях в период обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в пределах 29 МРП в год следующим категориям граждан:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам Республики Казахстан из числа молодёжи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;

лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.

Документ находится на обсуждении до 26 апреля.

Сейчас в вузах страны учатся 168 150 студентов из социально уязвимых слоёв населения. Из них:

1772 – студенты из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью;

157 – лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;

891 – лица с инвалидностью І и ІІ групп старше 18 лет;

776 – лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью до 18 лет;

2769 – студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей;

109 204 – студенты из числа сельской молодёжи;

5340 – студенты казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;

29 390 – студенты из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;

17 851 – студенты из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трёх лет.

«В этой связи предлагается производить частичную компенсацию расходов на проживание в общежитиях вузов в размере 29 МРП в год за одно занятое иногородним студентом койко-место в студенческом общежитии (100 050 тенге в год на одного студента). Во избежание одновременной нагрузки на республиканский бюджет полагаем целесообразным поэтапную реализацию данного поручения», – говорится в документе.

На первом этапе планируется субсидировать затраты на проживание студентам, относящимся к наиболее нуждающимся в государственной социальной помощи, а также отдельным студентам в зависимости от степени их социальной незащищённости:

студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей (2769 человек);

лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью (1667 человек).

В таком случае дополнительно из трёхлетнего бюджета ориентировочно потребуется выделить 1,1 млрд тенге:

в 2023 году, с сентября – 177,5 млн тенге;

в 2024 году – 463,7 млн тенге;

в 2025 году – 479,9 млн тенге.

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